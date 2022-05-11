Edirne'de uyuşturucu operasyonunda bir zanlı tutuklandı - Haberler

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Edirne'de uyuşturucu operasyonunda bir zanlı tutuklandı

AA - İlker Gürel - Güncel
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Edirne'de uyuşturucu operasyonunda bir zanlı tutuklandı

Edirne'nin Keşan ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, şüpheliler İ.D. ve G.D'nin Yenimescit Mahallesi Sümer Sokak'taki evinde arama yaptı.

Aramada, 80,14 gram eroin, 0,16 gram metamfetamin, 4 sentetik ilaç, uyuşturucu içiminde kullanılan aparatlar, 7 tabanca fişeği, tabanca şarjörü, 10 av tüfeği kartuşu ve bin 520 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden İ.D. tutuklandı, G.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AA / İlker Gürel - Güncel

Uyuşturucu, Hisarcık, Edirne, Keşan, Güncel, Haberler

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