Edirne'de Uyuşturucu Operasyonunda 9 Kişi Gözaltına Alındı
Edirne'de polisin düzenlediği denetimlerde, uyuşturucuyla bağlantılı olduğu belirlenen 9 şüpheli gözaltına alındı. Üst aramalarında 61 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Edirne'de polisin denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 9 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi, Uzunköprü ve Keşan ilçelerindeki denetimlerinde durumundan şüphelendiği 9 kişiyi durdurdu.
Şüphelilerin üst aramasında 61 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel