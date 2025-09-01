Edirne'de Uyuşturucu Operasyonunda 9 Kişi Gözaltına Alındı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'de polisin düzenlediği denetimlerde, uyuşturucuyla bağlantılı olduğu belirlenen 9 şüpheli gözaltına alındı. Üst aramalarında 61 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Edirne'de polisin denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 9 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi, Uzunköprü ve Keşan ilçelerindeki denetimlerinde durumundan şüphelendiği 9 kişiyi durdurdu.

Şüphelilerin üst aramasında 61 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel
Konteynerde ölü bulunan bebeğin annesi gözaltında! Çöpe atıp alışverişe gitmiş

Kan donduran olay! Bebeğini çöpe atıp bakın ne yapmış
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bu öğlen İstanbul'da! Fenerbahçe'den Galatasaray'a yılın transfer çalımı

Fenerbahçe'den Galatasaray'a yılın transfer çalımı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.