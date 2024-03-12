Edirne'de uyuşturucu operasyonunda 7 zanlı gözaltına alındı
Edirne'de yapılan uyuşturucu operasyonlarında 7 zanlı gözaltına alındı. Operasyonlarda metamfetamin, bonzai, uyuşturucu hap ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Edirne'de uyuşturucu operasyonlarında 7 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ve Keşan ilçesinde bazı adreslere operasyon düzenledi.
Adreslerdeki aramalarda 23 gram metamfetamin, 11 gram bonzai, 18 uyuşturucu hap ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Gözaltına alınan 7 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.