Edirne'de Uyuşturucu Operasyonunda 7 Zanlı Gözaltına Alındı
Edirne'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 7 zanlı gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ve Keşan ilçesinde bazı adreslere operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda, 12 gram metamfetamin, 8 gram bonzai ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. 7 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Edirne'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 7 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ve Keşan ilçesinde bazı adreslere operasyon düzenledi.
Adreslerde yapılan aramalarda, 12 gram metamfetamin, 8 gram bonzai ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. 7 şüpheli gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.