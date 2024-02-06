Edirne'de uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı gözaltına alındı

Edirne'de uyuşturucu operasyonlarında 5 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent merkezi ve Uzunköprü ilçesinde bazı adreslere operasyon düzenledi.

Adreslerdeki aramalarda 30 gram skunk, 12 gram metamfetamin, 5 gram esrar, 4 uyuşturucu hap ve çok sayıda uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin işlemleri devam ediyor.