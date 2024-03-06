Edirne'de uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı gözaltına alındı
Edirne'de yapılan uyuşturucu operasyonlarında 4 zanlı gözaltına alındı. Operasyonlarda 200 uyuşturucu hap, 12 gram metamfetamin ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Edirne'de uyuşturucu operasyonlarında 4 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ve Keşan ilçesinde bazı adreslere operasyon düzenledi.
Adreslerdeki aramalarda 200 uyuşturucu hap, 12 gram metamfetamin ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.