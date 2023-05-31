Edirne'de Uyuşturucu Operasyonunda 3 Zanlı Yakalandı

Edirne'de jandarmanın bir eve düzenlediği operasyonda 2 kilo 200 gram skunk, 150 gram toz esrar, 3 kök skunk ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kaçakçılık ve uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında bir eve operasyon düzenledi.

Evde 2 kilo 200 gram skunk, 150 gram toz esrar, 3 kök skunk, 3 hassas terazi ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 28 bin 650 lira ele geçirildi.

Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.