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Edirne'de Uyuşturucu Operasyonunda 3 Zanlı Yakalandı

Edirne'de Uyuşturucu Operasyonunda 3 Zanlı Yakalandı

Güncel Haberler

Edirne'de jandarmanın bir eve düzenlediği operasyonda 2 kilo 200 gram skunk, 150 gram toz esrar, 3 kök skunk ele geçirildi. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Edirne'de jandarmanın bir eve düzenlediği operasyonda 2 kilo 200 gram skunk, 150 gram toz esrar, 3 kök skunk ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kaçakçılık ve uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında bir eve operasyon düzenledi.

Evde 2 kilo 200 gram skunk, 150 gram toz esrar, 3 kök skunk, 3 hassas terazi ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 28 bin 650 lira ele geçirildi.

Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Hakan Mehmet Şahin - Güncel

Edirne Güncel Haberler

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