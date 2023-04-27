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Edirne'de uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı

Edirne'de uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı

Güncel Haberler

Edirne'de ev ve araçlarında uyuşturucu bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Edirne'de ev ve araçlarında uyuşturucu bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından şüphelinin evinde ve aracında arama yapıldı.

Aramada, 272 gram metamfetamin, 1 hassas terazi, 1 uyuşturucu kullanma aparatı, 32 kilitli poşet, 3 telefon ve 22 bin 995 lira ele geçirildi.

Olayla ilgili bir suçtan araması bulunan şüpheli ev sahibi ile aynı evde bulunan dört suçtan aranan zanlı gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Cihan Demirci - Güncel

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Edirne Emniyet Müdürlüğü Edirne Güncel Haberler

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