Edirne'de Uyuşturucu Operasyonunda 2 Kişi Tutuklandı

Uzunköprü'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı ve tutuklandı. Operasyonda 475 sentetik ecza ve uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinin önlenmesi amacıyla yürüttükleri çalışma kapsamında şüphelilerin bulundukları evlerine operasyon düzenledi.

Yapılan aramalarda 475 sentetik ecza ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Şüpheliler Ö.K. ve S.B. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel
