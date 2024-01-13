Edirne'de Uyuşturucu Operasyonunda 19 Şüpheli Gözaltına Alındı
Edirne Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda, uyuşturucu ticaretini önlemeye yönelik olarak kent merkezi ile Havsa ve Keşan ilçelerinde bazı adreslere baskınlar düzenlendi. Yapılan aramalarda metamfetamin, uyuşturucu hap, eroin, bonzai ve uyuşturucu kullanma aparatları ele geçirildi. 19 şüpheli gözaltına alındı ve adli makamlara sevk edildi.
Edirne'de bir hafta boyunca düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 19 şüpheli gözaltına alındı.
Edirne Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucu ticaretinin önlemesine yönelik operasyonlar kapsamında hafta başından bu yana kent merkezi ile Havsa ve Keşan ilçelerinde bazı adreslere baskınlar düzenlendi.
Adreslerde yapılan aramalarda 50 gram metamfetamin, 58 uyuşturucu hap, 10 gram eroin, 1,14 gram bonzai ve çok sayıda uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Gözaltına alınan 19 şüpheli işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.