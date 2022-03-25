EDİRNE'DE UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA 11 TUTUKLAMA - Haberler

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EDİRNE'DE UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA 11 TUTUKLAMA

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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EDİRNE polisin düzenlediği operasyonlarda uyuşturucu maddeler ele geçirilirken, gözaltına alınan 15 şüpheliden 11'i tutuklandı.

EDİRNE polisin düzenlediği operasyonlarda uyuşturucu maddeler ele geçirilirken, gözaltına alınan 15 şüpheliden 11'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 1- 22 Mart tarihleri arasında 11 adres ve 4 araçta uyuşturucu operasyonu düzenledi. Operasyonlarda 2,57 gram bonzai, 915,31 gram skunk, 166,77 gram metamfetamin, çeşitli miktarlarda eroin, kokain, esrar ve uyuşturucu haplar ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 40 bin 545 lira ile 170 euro ele geçirildi. Operasyonlarda 15 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 11'i tutuklanırken, 4'ü serbest bırakıldı.

EDİRNE'DE UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA 11 TUTUKLAMA

EDİRNE'DE UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA 11 TUTUKLAMA

EDİRNE'DE UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA 11 TUTUKLAMA

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Uyuşturucu Operasyonu, Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, 22 Mart, Güncel, Haberler

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