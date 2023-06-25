Edirne'de Uyuşturucu Operasyonu: Zanlı Tutuklandı
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Edirne'de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda, şüpheli O.D'nin evinde yapılan aramada uyuşturucu ve silah ele geçirildi. Zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Edirne'de uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli O.D'nin evinde arama yaptı.
Aramada 33 gram metamfetamin, 2,2 gram esrar, ruhsatsız av tüfeği ve tabanca ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen O.D, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel