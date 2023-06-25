Üye Girişi
Haberler
Edirne'de Uyuşturucu Operasyonu: Zanlı Tutuklandı

Edirne'de Uyuşturucu Operasyonu: Zanlı Tutuklandı

Güncel Haberler

Edirne'de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda, şüpheli O.D'nin evinde yapılan aramada uyuşturucu ve silah ele geçirildi. Zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Edirne'de uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli O.D'nin evinde arama yaptı.

Aramada 33 gram metamfetamin, 2,2 gram esrar, ruhsatsız av tüfeği ve tabanca ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen O.D, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Edirne Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title