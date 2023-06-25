Edirne'de Uyuşturucu Operasyonu: Zanlı Tutuklandı

Edirne'de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda, şüpheli O.D'nin evinde yapılan aramada uyuşturucu ve silah ele geçirildi. Zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.