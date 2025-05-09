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Edirne'de Uyuşturucu Operasyonu: Bir Tutuklama

Edirne'de Uyuşturucu Operasyonu: Bir Tutuklama
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Edirne'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 823 gram sentetik uyuşturucu ve silah ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı, diğeri adli kontrolle serbest bırakıldı.

Edirne'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli M.H.Y'nin evine operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramada 823 gram sentetik uyuşturucu, av tüfeği, şarjör, 13 fişek ve hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.H.Y. ve B.B. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan M.H.Y. tutuklanırken, B.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel
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