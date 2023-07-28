Edirne'de Uyuşturucu Operasyonu: 905 Gram Esrar ve 9 Kök Hint Keneviri Ele Geçirildi

Edirne'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, 905 gram kubar esrar ve 9 kök Hint keneviri ele geçirildi. Operasyon sonucunda bir şüpheli gözaltına alındı.

Edirne'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 905 gram kubar esrar ve 9 kök Hint keneviri ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticaretiyle mücadele çalışmaları kapsamında düzenledikleri operasyonda bir adreste 905 gram kubar esrar ve 9 kök Hint keneviri ele geçirdi.

Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı. ???????