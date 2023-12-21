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Edirne'de uyuşturucu operasyonu: 9 tutuklama

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Edirne'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 16 şüpheliden 9'u tutuklandı. Operasyonda 1 kilo 258 gram esrar, 72 gram skunk, 5 gram metamfetamin, 2 hassas terazi ve 1 tabanca ele geçirildi.

Edirne'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 16 şüpheliden 9'u tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde şüphelilerin bulunduğu eve operasyon düzenledi.

Yapılan aramada, 1 kilo 258 gram esrar, 72 gram skunk, 5 gram metamfetamin, 2 hassas terazi ve 1 tabanca ele geçirilmiş 16 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9'u çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğer şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Edirne Uyuşturucu Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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