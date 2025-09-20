Edirne'de Uyuşturucu Operasyonu: 9 Şüpheli Gözaltında
Edirne'de gerçekleştirilen polis denetimlerinde 9 şüpheli uyuşturucuyla yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 56 gram sentetik uyuşturucu ve 15 uyuşturucu hap ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi, Keşan ve Uzunköprü ilçelerindeki denetimlerinde durumundan şüphelendiği 9 kişiyi durdurdu.
Şüphelilerin üst aramasında 56 gram sentetik uyuşturucu ve 15 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel