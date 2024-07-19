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Edirne'de Uyuşturucu Operasyonu: 9 Şüpheli Gözaltına Alındı

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Edirne'de polisin yaptığı denetimlerde uyuşturucuyla yakalanan 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin üst aramalarında 33 gram sentetik uyuşturucu, 54 uyuşturucu hap ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Edirne'de, polisin denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 9 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ve Keşan ilçelerindeki denetimlerinde durumundan şüphelendiği 9 kişiyi durdurdu.

Zanlıların üst aramalarında 33 gram sentetik uyuşturucu, 54 uyuşturucu hap ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

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