Edirne'de Uyuşturucu Operasyonu: 9 Şüpheli Gözaltına Alındı
Edirne'de polisin yaptığı denetimlerde uyuşturucuyla yakalanan 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin üst aramalarında 33 gram sentetik uyuşturucu, 54 uyuşturucu hap ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Edirne'de, polisin denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 9 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ve Keşan ilçelerindeki denetimlerinde durumundan şüphelendiği 9 kişiyi durdurdu.
Zanlıların üst aramalarında 33 gram sentetik uyuşturucu, 54 uyuşturucu hap ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.