Edirne'de Uyuşturucu Operasyonu: 823 Gram Sentetik Uyuşturucu Ele Geçirildi
Edirne'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 823 gram sentetik uyuşturucu ve bir av tüfeği ele geçirildi. M.H.Y. tutuklandı, diğer şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Edirne'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 823 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı.
Edirne Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, M.H.Y'nin evinde arama yaptı.
Aramada 823 gram sentetik uyuşturucu, av tüfeği ve hassas terazi ele geçirildi.
Ev sahibi M.H.Y. ve B.B. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.H.Y, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğer şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA / Gökhan Balcı - Güncel