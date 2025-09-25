Edirne'de Uyuşturucu Operasyonu: 8 Şüpheli Gözaltında
Edirne'de düzenlenen denetimlerde uyuşturucuyla yakalanan 8 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda toplamda 64 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Edirne'de polisin denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 8 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ve Keşan ve ilçesindeki denetimlerinde durumundan şüphelendiği 8 kişiyi durdurdu.
Şüphelilerin üst aramasında 64 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel