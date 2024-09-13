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Edirne'de Uyuşturucu Operasyonu: 8 Şüpheli Gözaltına Alındı

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Edirne'de polisin yaptığı denetimlerde uyuşturucuyla yakalanan 8 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin üst aramalarında 240 uyuşturucu hap, 55 gram sentetik uyuşturucu, 20 gram esrar ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Edirne'de, polisin denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 8 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ve Keşan ilçesindeki denetimlerinde durumundan şüphelendiği 8 kişiyi durdurdu.

Zanlıların üst aramalarında 240 uyuşturucu hap, 55 gram sentetik uyuşturucu, 20 gram esrar ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel

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