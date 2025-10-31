Edirne'de Uyuşturucu Operasyonu: 7 Şüpheli Gözaltında
Edirne'de polis denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 7 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 53 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Edirne'de polisin denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 7 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ve Keşan ilçesindeki denetimlerinde durumundan şüphelendiği 7 kişiyi durdurdu.
Şüphelilerin üst aramasında 53 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel