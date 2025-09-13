Haberler

Edirne'de Uyuşturucu Operasyonu: 7 Şüpheli Gözaltında

Edirne'de gerçekleştirilen polis denetimlerinde 7 şüpheli, 45 gram sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu kullanma aparatı ile birlikte yakalandı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Edirne'de polisin denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 7 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ve Keşan ilçesindeki denetimlerinde durumundan şüphelendiği 7 kişiyi durdurdu.

Şüphelilerin üst aramasında 45 gram sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel
