Edirne'de Uyuşturucu Operasyonu: 7 Şüpheli Gözaltında

Edirne'de düzenlenen polis denetimlerinde, durumundan şüphelenilen 7 kişi uyuşturucu bulundurmak suçundan gözaltına alındı. Yapılan aramalarda toplamda 55 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Edirne'de polisin denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 7 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi, Uzunköprü ve Keşan ilçelerindeki denetimlerinde durumundan şüphelendiği 7 kişiyi durdurdu.

Şüphelilerin üst aramasında 55 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel
Savcılık incelemesi sürerken, Manifest'ten sessiz hamle

Teknesine kadar gittiği isimden İsmail Kartal'ı yıkan sözler

