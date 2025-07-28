Edirne'de Uyuşturucu Operasyonu: 7 Şüpheli Gözaltında

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Edirne'de gerçekleştirilen polis denetimlerinde, uyuşturucu bulundurdukları şüphesiyle 7 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalar sonucunda 54 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Edirne'de polisin denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 7 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ve Keşan ilçesindeki denetimlerinde durumundan şüphelendiği 7 kişiyi durdurdu.

Şüphelilerin üst aramasında, 54 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel
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