Edirne'de Uyuşturucu Operasyonu: 7 Şüpheli Gözaltına Alındı

Edirne'de polisin gerçekleştirdiği denetimlerde 36 gram sentetik uyuşturucu ve 20 uyuşturucu hap ele geçirilirken, 7 şüpheli gözaltına alındı.

Edirne'de polisin denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 7 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ve Keşan ve ilçesindeki denetimlerinde durumundan şüphelendiği 7 kişiyi durdurdu.

Şüphelilerin üst aramasında 36 gram sentetik uyuşturucu ve 20 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel
