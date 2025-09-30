Edirne'de Uyuşturucu Operasyonu: 7 Şüpheli Gözaltına Alındı
Edirne'de polisin gerçekleştirdiği denetimlerde 36 gram sentetik uyuşturucu ve 20 uyuşturucu hap ele geçirilirken, 7 şüpheli gözaltına alındı.
Edirne'de polisin denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 7 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ve Keşan ve ilçesindeki denetimlerinde durumundan şüphelendiği 7 kişiyi durdurdu.
Şüphelilerin üst aramasında 36 gram sentetik uyuşturucu ve 20 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel