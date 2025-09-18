Haberler

Edirne'de Uyuşturucu Operasyonu: 7 Şüpheli Gözaltına Alındı

Edirne'de polisin gerçekleştirdiği denetimlerde 32 gram sentetik uyuşturucu ve 19 uyuşturucu hapla yakalanan 7 şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Edirne'de polisin denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 7 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ve Keşan ilçesindeki denetimlerinde durumundan şüphelendiği 7 kişiyi durdurdu.

Şüphelilerin üst aramasında 32 gram sentetik uyuşturucu ve 19 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

