Edirne'de Uyuşturucu Operasyonu: 7 Şüpheli Gözaltına Alındı

Edirne'de polisin gerçekleştirdiği denetimlerde, uyuşturucu madde bulundurduğu tespit edilen 7 şüpheli gözaltına alındı. Üst aramalarında 48 gram sentetik uyuşturucu ve kullanma aparatı ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ve Keşan ilçesindeki denetimlerinde durumundan şüphelendiği 7 kişiyi durdurdu.

Şüphelilerin üst aramasında 48 gram sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel
