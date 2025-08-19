Edirne'de Uyuşturucu Operasyonu: 7 Şüpheli Gözaltına Alındı

Edirne'de polisin gerçekleştirdiği denetimlerde 7 kişi uyuşturucuyla yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin üst aramasında 53 gram sentetik uyuşturucu bulundu.

Edirne'de polisin denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 7 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ve Keşan ilçesindeki denetimlerinde durumundan şüphelendiği 7 kişiyi durdurdu.

Şüphelilerin üst aramasında, 53 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel
