Edirne'de Uyuşturucu Operasyonu: 7 Şüpheli Gözaltına Alındı

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Edirne'de polis ekipleri düzenledikleri denetimlerde uyuşturucuyla yakaladıkları 7 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin üst aramasında uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edirne'de polisin denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 7 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ve Keşan ilçesindeki denetimlerinde durumundan şüphelendiği 7 kişiyi durdurdu.

Şüphelilerin üst aramasında, bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel
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