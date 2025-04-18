Edirne'de Uyuşturucu Operasyonu: 7 Gözaltı
Edirne'de yapılan polis denetimlerinde, durumundan şüphelenilen 7 kişi gözaltına alındı. Üst aramalarında 45 gram sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu haplar ele geçirildi.
Edirne'de polisin denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 7 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ve Keşan ilçesindeki denetimlerinde durumundan şüphelendiği 7 kişiyi durdurdu.
Zanlıların üst aramalarında, 45 gram sentetik uyuşturucu, 12 uyuşturucu hap ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel