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Edirne'de Uyuşturucu Operasyonu: 7 Gözaltı

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Edirne'de yapılan polis denetimlerinde, durumundan şüphelenilen 7 kişi gözaltına alındı. Üst aramalarında 45 gram sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu haplar ele geçirildi.

Edirne'de polisin denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 7 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ve Keşan ilçesindeki denetimlerinde durumundan şüphelendiği 7 kişiyi durdurdu.

Zanlıların üst aramalarında, 45 gram sentetik uyuşturucu, 12 uyuşturucu hap ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel
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