Edirne'de Uyuşturucu Operasyonu: 68 Kilo Kokain Ele Geçirildi

Edirne'de düzenlenen polis operasyonda bir tırda 68 kilo 650 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken, üç kişi gözaltına alındı. Firari bir şüphelinin yakalanması için de çalışmalar devam ediyor.

Edirne'de polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda bir tırda 68 kilo 650 gram uyuşturucu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube müdürlükleri ekiplerinin ortak çalışması kapsamında yurt dışından ülkeye giren bir tır takibe alındı.

Dinlenme tesisinde duran tıra düzenlenen operasyonda, yakıt deposu ve tırın farklı yerlerine gizlenmiş 68 kilo 650 gram kokain ele geçirildi.

Operasyon kapsamında şüpheliler Y.Ö, S.Ç. ve Ö.B. gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. Firari şüpheli H.B'nin yakalanması için de çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel
