Edirne'de Uyuşturucu Operasyonu: 6 Şüpheli Gözaltında

Güncelleme:
Edirne'de gerçekleştirilen polis denetimlerinde 6 kişi uyuşturucu ile yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin üst aramasında 75 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Edirne'de polisin denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ve Keşan ilçesindeki denetimlerinde durumundan şüphelendiği 6 kişiyi durdurdu.

Şüphelilerin üst aramasında 75 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel
