Edirne'de Uyuşturucu Operasyonu: 6 Şüpheli Gözaltında

Edirne'de polisin gerçekleştirdiği denetimlerde 6 kişi uyuşturucu ile yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan üst aramasında 47 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ve Keşan ve ilçesindeki denetimlerinde durumundan şüphelendiği 6 kişiyi durdurdu.

Şüphelilerin üst aramasında 47 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel
