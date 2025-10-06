Haberler

Edirne'de Uyuşturucu Operasyonu: 6 Şüpheli Gözaltında

Edirne'de polisin gerçekleştirdiği denetimlerde 6 kişi uyuşturucu ile yakalandı. Yapılan aramalarda 71 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Edirne'de polisin denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi, Keşan ve Uzunköprü ilçelerindeki denetimlerinde durumundan şüphelendiği 6 kişiyi durdurdu.

Şüphelilerin üst aramasında 71 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel
