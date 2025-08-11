Edirne'de Uyuşturucu Operasyonu: 6 Şüpheli Gözaltında

Edirne'de düzenlenen polis denetimlerinde 6 şüpheli, 46 gram sentetik uyuşturucu ile yakalanarak gözaltına alındı.

Edirne'de polisin denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi, Keşan ve Uzunköprü ilçelerindeki denetimlerinde durumundan şüphelendiği 6 kişiyi durdurdu.

Şüphelilerin üst aramasında, 46 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel
