Edirne'de Uyuşturucu Operasyonu: 6 Şüpheli Gözaltında
Edirne'de yapılan polis denetimlerinde 6 zanlı uyuşturucuyla yakalanarak gözaltına alındı. Ele geçirilen malzemeler arasında 41 gram sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu kullanma aparatı bulunuyor.
Edirne'de polisin denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 6 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ve Keşan ilçesindeki denetimlerinde durumundan şüphelendiği 6 kişiyi durdurdu.
Zanlıların üst aramalarında, 41 gram sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel