Edirne'de Uyuşturucu Operasyonu: 6 Şüpheli Gözaltına Alındı

Edirne'de gerçekleştirilen polis denetimlerinde uyuşturucu madde ile yakalanan 6 şüpheli, emniyete götürüldü. Yapılan üst aramasında 58 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Edirne'de polisin denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ve Keşan ilçesindeki denetimlerinde durumundan şüphelendiği 6 kişiyi durdurdu.

Şüphelilerin üst aramasında 58 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel
