Edirne'de Uyuşturucu Operasyonu: 6 Şüpheli Gözaltına Alındı

Edirne'de gerçekleştirilen polis denetimlerinde, 44 gram sentetik uyuşturucu ile birlikte 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Edirne'de polisin denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi, Uzunköprü ve Keşan ilçelerindeki denetimlerinde durumundan şüphelendiği 6 kişiyi durdurdu.

Şüphelilerin üst aramasında 44 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel
