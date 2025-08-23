Edirne'de Uyuşturucu Operasyonu: 6 Şüpheli Gözaltına Alındı
Edirne'de gerçekleştirilen polis denetimlerinde, 44 gram sentetik uyuşturucu ile birlikte 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Edirne'de polisin denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 6 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi, Uzunköprü ve Keşan ilçelerindeki denetimlerinde durumundan şüphelendiği 6 kişiyi durdurdu.
Şüphelilerin üst aramasında 44 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel