Edirne'de Uyuşturucu Operasyonu: 6 Şüpheli Gözaltına Alındı
Edirne'de gerçekleştirilen polis denetimlerinde 6 şüpheli, üzerlerinde bulunan sentetik uyuşturucuyla birlikte gözaltına alındı. Operasyonda 51 gram uyuşturucu ve kullanma aparatı ele geçirildi.
Edirne'de polisin denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 6 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ve Keşan ilçesindeki denetimlerinde durumundan şüphelendiği 6 kişiyi durdurdu.
Zanlıların üst aramalarında, 51 gram sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel