Edirne'de Uyuşturucu Operasyonu: 6 Şüpheli Gözaltına Alındı
Edirne'de polisin gerçekleştirdiği denetimlerde, uyuşturucuyla yakalanan 6 kişi gözaltına alındı. Üst aramalarında 42 gram sentetik uyuşturucu ve 19 uyuşturucu hap bulundu.
Edirne'de polisin denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 6 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ve Keşan ilçesindeki denetimlerinde durumundan şüphelendiği 6 kişiyi durdurdu.
Zanlıların üst aramalarında, 42 gram sentetik uyuşturucu ve 19 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel