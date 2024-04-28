Üye Girişi
Haberler

Edirne'de Uyuşturucu Operasyonu: 6 Şüpheli Gözaltına Alındı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'de polisin denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin üst aramalarında 17 gram sentetik uyuşturucu, 10 gram esrar, 4 uyuşturucu hap, uyuşturucu kullanma aparatı ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Edirne'de, polisin denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ve Keşan ilçesindeki denetimlerinde durumundan şüphelendiği 6 kişiyi durdurdu.

Şüphelilerin üst aramalarında 17 gram sentetik uyuşturucu, 10 gram esrar, 4 uyuşturucu hap, uyuşturucu kullanma aparatı ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

Edirne Güvenlik Gözaltı 3.Sayfa Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title