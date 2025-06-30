Edirne'de Uyuşturucu Operasyonu: 6 Gözaltı

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Edirne'de düzenlenen polis denetimlerinde 6 kişi uyuşturucu ile yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 49 gram sentetik uyuşturucu ve kullanma aparatları ele geçirildi.

Edirne'de polisin denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ve Keşan ilçesindeki denetimlerinde durumundan şüphelendiği 6 kişiyi durdurdu.

Zanlıların üst aramalarında, 49 gram sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel
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