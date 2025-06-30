Edirne'de Uyuşturucu Operasyonu: 6 Gözaltı
Edirne'de düzenlenen polis denetimlerinde 6 kişi uyuşturucu ile yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 49 gram sentetik uyuşturucu ve kullanma aparatları ele geçirildi.
Edirne'de polisin denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 6 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ve Keşan ilçesindeki denetimlerinde durumundan şüphelendiği 6 kişiyi durdurdu.
Zanlıların üst aramalarında, 49 gram sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel