Edirne'de Uyuşturucu Operasyonu: 5 Şüpheli Gözaltında
Edirne'de polisin düzenlediği denetimlerde, durumundan şüphelenilen 5 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin üst aramasında 46 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ve Keşan ilçesindeki denetimlerinde durumundan şüphelendiği 5 kişiyi durdurdu.
Şüphelilerin üst aramasında 46 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor
Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel