Edirne'de Uyuşturucu Operasyonu: 5 Şüpheli Gözaltında

Edirne'de düzenlenen polis denetimlerinde 5 kişi uyuşturucuyla yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 64 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi ve şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Edirne'de polisin denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi, Keşan ve Uzunköprü ilçelerindeki denetimlerinde durumundan şüphelendiği 5 kişiyi durdurdu.

Şüphelilerin üst aramasında 64 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel
