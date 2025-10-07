Edirne'de Uyuşturucu Operasyonu: 5 Şüpheli Gözaltında
Edirne'de düzenlenen polis denetimlerinde 5 kişi uyuşturucuyla yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 64 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi ve şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Edirne'de polisin denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi, Keşan ve Uzunköprü ilçelerindeki denetimlerinde durumundan şüphelendiği 5 kişiyi durdurdu.
Şüphelilerin üst aramasında 64 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel