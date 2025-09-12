Edirne'de Uyuşturucu Operasyonu: 5 Şüpheli Gözaltında
Edirne'de polis tarafından yapılan denetimlerde uyuşturucu bulunduran 5 şüpheli gözaltına alındı. 63 gram sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ve Keşan ilçesindeki denetimlerinde durumundan şüphelendiği 5 kişiyi durdurdu.
Şüphelilerin üst aramasında 63 gram sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel