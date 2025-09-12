Haberler

Edirne'de Uyuşturucu Operasyonu: 5 Şüpheli Gözaltında

Edirne'de polis tarafından yapılan denetimlerde uyuşturucu bulunduran 5 şüpheli gözaltına alındı. 63 gram sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ve Keşan ilçesindeki denetimlerinde durumundan şüphelendiği 5 kişiyi durdurdu.

Şüphelilerin üst aramasında 63 gram sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel
