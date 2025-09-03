Edirne'de Uyuşturucu Operasyonu: 5 Şüpheli Gözaltında

Edirne'de yapılan polis denetimlerinde, uyuşturucu ile yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 56 gram sentetik uyuşturucu ve kullanma aparatı ele geçirildi.

Edirne'de polisin denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ve Keşan ilçesindeki denetimlerinde durumundan şüphelendiği 5 kişiyi durdurdu.

Şüphelilerin üst aramasında 56 gram sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel
