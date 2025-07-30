Edirne'de Uyuşturucu Operasyonu: 5 Şüpheli Gözaltında

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'de gerçekleştirilen polis denetimlerinde, 35 gram sentetik uyuşturucu ile yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Edirne'de polisin denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ve Keşan ilçesindeki denetimlerinde durumundan şüphelendiği 5 kişiyi durdurdu.

Şüphelilerin üst aramasında, 35 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel
Bu kez Çankırı'dan alevler yükseldi! Rüzgarın etkisiyle yayılıyor

Biri sönüyor diğeri başlıyor! Bu kez İç Anadolu'da alevler yükseldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Vatandaşlar tedirgin! Denize giren yanıklarla çıkıyor

Vatandaşlar tedirgin! Denize giren yanıklarla çıkıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.