Edirne'de Uyuşturucu Operasyonu: 5 Şüpheli Gözaltında
Edirne'de polisin gerçekleştirdiği denetimlerde, uyuşturucuyla yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin üst araması sonucu bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi ve emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Edirne'de polisin denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ve Keşan ilçesindeki denetimlerinde durumundan şüphelendiği 5 kişiyi durdurdu.
Şüphelilerin üst aramasında, bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel