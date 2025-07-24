Edirne'de Uyuşturucu Operasyonu: 5 Şüpheli Gözaltında

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Edirne'de polisin gerçekleştirdiği denetimlerde, uyuşturucuyla yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin üst araması sonucu bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi ve emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Edirne'de polisin denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ve Keşan ilçesindeki denetimlerinde durumundan şüphelendiği 5 kişiyi durdurdu.

Şüphelilerin üst aramasında, bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel
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