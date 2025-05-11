Edirne'de Uyuşturucu Operasyonu: 5 Şüpheli Gözaltında
Edirne'de yapılan polisin denetimlerinde 5 şüpheli uyuşturucu ile yakalandı. Aramalarda 36 gram sentetik uyuşturucu, 7 uyuşturucu hap ve bir uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Edirne'de polisin denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ve Keşan ilçesindeki denetimlerinde durumundan şüphelendiği 5 kişiyi durdurdu.
Zanlıların üst aramalarında, 36 gram sentetik uyuşturucu, 7 uyuşturucu hap ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel