Edirne'de Uyuşturucu Operasyonu: 5 Şüpheli Gözaltında
Edirne'de yapılan polis denetimlerinde, 5 kişide 29 gram sentetik uyuşturucu ve 10 uyuşturucu hap bulundu. Şüphelilere yönelik işlemler devam ediyor.
Edirne'de polisin denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ve Keşan ilçesindeki denetimlerinde durumundan şüphelendiği 5 kişiyi durdurdu.
Zanlıların üst aramalarında, 29 gram sentetik uyuşturucu, 10 uyuşturucu hap ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel