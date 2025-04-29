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Edirne'de Uyuşturucu Operasyonu: 5 Şüpheli Gözaltında

Edirne'de Uyuşturucu Operasyonu: 5 Şüpheli Gözaltında
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Edirne'de yapılan polis denetimlerinde, 5 kişide 29 gram sentetik uyuşturucu ve 10 uyuşturucu hap bulundu. Şüphelilere yönelik işlemler devam ediyor.

Edirne'de polisin denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ve Keşan ilçesindeki denetimlerinde durumundan şüphelendiği 5 kişiyi durdurdu.

Zanlıların üst aramalarında, 29 gram sentetik uyuşturucu, 10 uyuşturucu hap ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel
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